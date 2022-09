Custo da ração impacta e suinocultores de MT aumentam abate de matrizes

Com a rentabilidade negativa pelo segundo ano seguido, suinocultores de Mato Grosso estão aumentando o abate de matrizes para reduzir o plantel e cortar os custos nas granjas. A afirmação é do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) que revelou que, no primeiro semestre deste ano, o abate de fêmeas cresceu 2,82% no estado na comparação com o mesmo período do ano passado.

Analista de pecuária do Imea, Emanuel Salgado pontua que o gasto com ração tem sido um dos principais obstáculos nas granjas. Além da despesa elevada, o recuo do preço pago pelo quilo vivo do suíno comprometeu o bolso dos criadores, desestimulando a permanência na atividade. Com base nos resultados do projeto Rentabilidade no Meio Rural, a lucratividade está negativa em aproximadamente R$ 0,50 por quilo produzido.

“Esse abate de matrizes é exatamente o reflexo de produtores que estão saindo da atividade. Então, estão liquidando o rebanho de suínos. O suinocultor tá pagando para trabalhar”, conclui.