Delegado afirma que suspeito já foi à Unidade de Saúde com intenção de matar a médica

A Polícia Civil do município de Primavera do Leste encerrou as investigações do caso em que uma agente de saúde foi morta e uma médica foi vítima de tentativa de homicídio na última quinta-feira (25).

O delegado, Allan Vitor afirmou que o crime foi premeditado e que o próprio suspeito, identificado como Antônio Anderson, 34 anos, confessou que foi a unidade de Saúde com a intenção de matar a doutora, Jaqueline da Croce, já que ele estava insatisfeito de ficar dependo de remédio e durante essa conversa ele a atacou, golpeando na perna e barriga.

Ele foi impedido por alguns funcionários e também pela agente Regy Rose de Oliveira, que foi atingida e morreu.

O suspeito vai responder pelo crime de tentativa de homicídio qualificado e homicídio qualificado.

Entenda o Caso

Uma médica de 31 anos, identificada como Jaqueline Matos, que está grávida e a agente de saúde, Regy Rose de Oliveira, foram esfaqueadas na tarde de quinta-feira (25) na unidade de Saúde da Família do bairro São José, em Primavera do Leste – MT. Segundo informações repassadas à equipe de reportagem, Regy Rose não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com testemunhas, o homem de 34 anos, identificado como Antônio Anderson, invadiu a unidade com uma faca e acertou a médica na barriga. Depois disso, ele acertou a agente de saúde no peito.

As vítimas foram socorridas por colegas da própria unidade e levadas a um hospital do município