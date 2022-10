Derf prende em flagrante suspeito de realizar tráfico e apreende porções de cocaína

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), de Rondonópolis, prendeu em flagrante nesta sexta-feira (30), um indivíduo suspeito de realizar o crime de tráfico de Drogas. Ele foi preso no bairro Vila Canaã e no quintal da sua residência foi localizado porções de pasta base de cocaína enterrada no quintal.

Os investigadores estavam monitorando o suspeito e na data de hoje, tiveram êxito ao realizar a prisão, no interior de sua residência foi realizada uma vistoria e localizada várias porções de substância análoga a pasta base de cocaína, algumas enterradas no quintal.

O suspeito confessou que vendia o entorpecente e diante das circunstâncias ele foi preso e o material localizado apreendido.