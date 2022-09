DERF realiza 8ª incineração do ano e queima cerca de 200 kg de cocaína

A 8ª incineração de drogas do ano de 2022 feita pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) aconteceu na manhã desta sexta-feira (30), em Rondonópolis (MT).

Conforme informações do Delegado Dyulriman Pinto de Andrade, foram incinerados em torno de 120 kg de pasta base e 60 kg de cocaína.

“É a 8ª incineração que a DERF de Rondonópolis faz, são mais ou menos 200 kg de cocaína

que foram apreendidas no último mês. É um trabalho que foi desenvolvido em conjunto com a PRF, PM e PC que fizeram as apreensões no último mês. As incinerações são frequentes na Delegacia, todos os meses a gente tenta fazer uma incineração por conta da quantidade de drogas que é apreendida nessa região, então a gente sempre tenta fazer a incineração com frequência” explica o Delegado.