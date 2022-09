‘Dia do Caminhoneiro’ é comemorado com ação de saúde em Rondonópolis

‘Uma parada especial para sua saúde seguir forte’ esse é o tema do “Pit Stop Rodobens” em comemoração ao Dia do Caminhoneiro. A empresa oferece consultas oftalmológicas e exames para os clientes e todos os motoristas. Os atendimentos são feitos em uma carreta, nesta sexta-feira (16), em Rondonópolis (MT).

O objetivo é atender, principalmente, aqueles que não disponibilizam de tempo para procurar atendimento médico. O evento acontece em parceria com o projeto ‘Anjos na Estrada’.

“O grupo Rodobens tem como missão ser o parceiro do próximo passo dos nossos clientes e também tem a preocupação com a saúde dos nossos parceiros. Neste dia do caminhoneiro estamos homenageando essa classe que são os heróis da estrada com exames, vacinação em geral, nutricionista, teste rápido, vamos ter cabeleireiro, barbeiro

tudo ligado a saúde e o bem estar do caminhoneiro e caminhoneira” pontua o gerente de vendas da Rodobens, Rafael Pereira.

Com a ação, a Rodobens, em parceria com a Anjos na Estrada, ainda vai ajudar com custo aqueles motoristas que necessitarem do uso de óculos.

Segundo dados da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (ABRAMENTE), mais da metade das pessoas que trabalham como condutoras só visitam o oftalmologista na época da renovação da CNH, que ocorre a cada cinco anos. Os números ainda apontam que os problemas de visão podem aumentar quase três vezes o risco de acidentes de trânsito no País.

“Os motoristas no dia a dia sofrem com o fato de não terem os exames em dia. Achei bem bacana eles virem e a gente participar para atualizar o grau fornecendo os óculos” ressalta a empresária Patrícia Facchini.

O Carlos Nivaldo que trabalha há 41 anos na área de transportes não perdeu tempo e foi fazer um exame de oftalmologia.

“O motorista não tem tempo para fazer tratamento, porque perdemos maior parte do tempo nas filas dos caminhões. Nós seres humanos sem as vistas não somos nada, imagina dirigindo esses caminhões enormes. É muito importante cuidar” ressalta o trabalhador.