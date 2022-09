Diverticulite volta e impede presença de Wellington em debate

O senador Wellington Fagundes (PL), candidato à reeleição ao Senado em 2022, voltou a ter problemas com a diverticulite. Em nota à imprensa, a assessoria de imprensa do candidato informou que ele sentiu fortes dores abdominais durante o retorno à Cuiabá, após cumprimento de agenda política no Araguaia, nesta quarta-feira (14). A recomendação de ficar sob cuidados clínicos, todos os compromissos foram adiados pelos próximos dias.

Por isso, Fagundes deu mais uma pausa na campanha. Nesta quinta-feira (15) estava prevista a presença do candidato do debate realizado pela TV Vila Real, na capital do Estado. “Wellington Fagundes lamenta não participar do debate e expor ao público suas propostas de trabalho nesse espaço democrático oferecido pela emissora cuiabana. No entanto, assim que se recuperar irá retornar os compromissos de campanha”, diz a assessoria.

O senador apresentou um atestado médico e justificou a ausência. Participaram do debate, os outros seis postulantes. São eles: Neri Geller (PP), Antônio Galvan (PTB), o médico Jorge Yanai (DC), Feliciano Azuaga (Novo), José Roberto (Psol), Kássio Coelho (Patriota).

QUADRO LEVE

Em 26 de agosto, Fagundes já havia suspendido toda a agenda de campanha por conta da doença. O senador precisou ser internado no Hospital Santa Rita, em Várzea Grande. O candidato apresentou um quadro leve de diverticulite após sentir um mal-estar.

Diverticulite é uma inflamação ou infecção na parede interna do intestino grosso, devendo ser tratada conforme a gravidade da doença. Em nota, a assessoria de imprensa do parlamentar afirmou que o “senador já apresentou quadro de diverticulite há alguns anos”.

Apesar do susto, o senador não precisará passar por cirurgia. Enquanto se recupera, todas as agendas do candidato foram canceladas.