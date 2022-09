Dom Pedro II e Bandeirantes serão as primeiras vias a receberem os corredores de ônibus e ciclofaixas

O mês de setembro começou com a previsão do início das obras de adequação das vias que vão receber os corredores exclusivos para os ônibus do transporte coletivo e também as ciclofaixas. O projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) já está pronto e a empresa contratada para fazer as adequações necessárias.

Com o início das operações da Autarquia Municipal de Transporte Coletivo (AMTC), no mês de julho, ficou ainda mais latente a necessidade de se adequar as vias urbanas para dar mais fluidez no trânsito de Rondonópolis. “Os corredores exclusivos são uma ação estrutural para melhorar o trânsito e tornar o transporte coletivo mais atrativo para a população”, comentou o engenheiro de transporte do município, José Leonardo Alves Leite.

Após a avaliação feita pelos técnicos da Sinfra com o apoio dos dados apresentados pela então empresa Cidade de Pedra, foi possível determinar os corredores nas vias que mais passam as linhas do transporte coletivo. “Mas não são as ruas inteiras. Os corredores serão implantados em apenas alguns trechos das vias, onde foi identificada necessidade de dar maior fluidez para o trânsito”, explicou o engenheiro.

Os corredores exclusivos e as ciclofaixas, que já são realidade em cidades como Curitiba e Fortaleza, vão começar a ser implantadas pela rua Dom Pedro II e na sequência na avenida Bandeirantes, duas importantes vias que recebem várias linhas do transporte coletivo e ligam regiões populosas da cidade. Além dessas também vão receber os corredores as ruas Fernando Corrêa, Rio Branco, Otávio Pitaluga, João Pessoa, além das avenidas Dom Wunibaldo, Tiradentes, Marechal Rondon e Lions Internacional.

No total serão 24km de corredores com faixas exclusivas para ônibus do transporte coletivo e 22km de ciclofaixas e ciclorotas. Os condutores vão notar a diferença nos trechos com a sinalização que será feita no local. O engenheiro José Leonardo informou que tanto a sinalização horizontal como a vertical serão reforçadas e vão orientar claramente por onde cada veículo, e até as bicicletas, devem passar na via. “As placas vão indicar, inclusive, o horário em que os carros deverão deixar os trechos dos corredores livres para os ônibus, inicialmente da 6h às 8h e das 16h45 às 18h. Será um ganho muito grande para o trânsito e principalmente para os usuários do transporte coletivo de Rondonópolis”, comentou.