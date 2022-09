Dono do carro que matou estudante presta depoimento e nega que estivesse dirigindo

O proprietário do carro que atropelou e matou o estudante Frederico Albuquerque Siqueira Correa da Costa, de 21 anos, prestou depoimento à polícia nesta segunda-feira (5). Ele negou que estivesse dirigindo o automóvel no momento do acidente, ocorrido na madrugada de sexta-feira (2), na avenida Beira Rio, em Cuiabá.

O homem, de 33 anos, disse que uma amiga era a motorista. Segundo a versão, eles haviam saído de uma lanchonete e ela era quem conduzia o carro. Ainda segundo afirmou, ele não viu o momento do atropelamento, apenas percebeu o barulho, pois estava “fazendo um lanche dentro do carro”.

O rapaz alegou que perguntou à amiga o que havia acontecido, mas ela teria dito que provavelmente bateu em outro carro. A mulher, de 24 anos, irá prestar depoimento amanhã.

DUAS VERSÕES

Na data do atropelamento, o proprietário do automóvel contou duas versões. Primeiro, enquanto uma guarnição ainda atendia à ocorrência no local, ele ligou para o Ciosp 190 e disse que havia emprestado o carro a uma amiga, que o teria devolvido todo danificado. Por essa razão, afirmou, ele havia entrado em contato, para saber se algum acidente tinha acontecido.

Sobre esta primeira versão, no depoimento, ele disse que ligou para ter certeza do que havia acontecido, após sentir a pancada e a amiga não saber explicar o que aconteceu.

Depois, a segunda versão. O proprietário admitiu que estava dentro do carro no momento do atropelamento, mas que não era ele quem estava dirigindo o veículo.