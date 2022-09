Duas Maggi entre as 10 mulheres mais ricas do Brasil

A empresária Lucia Borges Maggi, de 91 anos, e a sua filha Marli Maggi Pissollo, de 68 anos, voltaram a figurar entre as 10 mulheres mais ricas do Brasil, segundo uma publicação da Revista Forbes Brasil, feita nesta sexta-feira (2). Juntas, as duas possuem um patrimônio avaliado em R$ 7,1 bilhões.

Elas acionistas da gigante do agronegócio brasileiro, Amaggi. Lúcia também é mãe de Blairo Maggi, o ex-governador do Estado e ex-ministro da agricultura do Governo Michel Temer.

Elas ocupam o 6º e o 7º lugar, respectivamente na lista de mulheres mais ricas do Brasil. Já na lista geral, figuram em 50º.

Abaixo a lista:

1ª – Vicky Sarfati Safra

Fortuna: R$ 37,5 bilhões

Idade: 69 anos

Origem do patrimônio: Banco Safra

2ª – Maria Helena Moraes Scripilliti

Fortuna: R$ 20,65 bilhões

Idade: 91 anos

Origem do patrimônio: Votorantim

3ª – Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela

Fortuna: R$ 8,15 bilhões

Idade: 48 anos

Origem do patrimônio: Itaú Unibanco

4ª – Dulce Pugliese de Godoy Bueno

Fortuna: R$ 7,65 bilhões

Idade: 74 anos

Origem do patrimônio: Amil/ Dasa

5ª – Leila Mejdalani Pereira

Fortuna: R$ 7,2 bilhões

Idade: 57 anos

Origem do patrimônio: Crefisa

6ª – Lucia Borges Maggi

Fortuna: R$ 7,1 bilhões

Idade: 91 anos

Origem do patrimônio: AMaggi

7ª – Marli Maggi Pissollo

Fortuna: R$ 7,1 bilhões

Idade: 68 anos

Origem do patrimônio: AMaggi

8ª – Neide Helena de Moraes

Fortuna: R$ 6,5 bilhões

Idade: 87 anos

Origem do patrimônio: Votorantim

9ª – Camilla de Godoy Bueno Grossi

Fortuna: R$ 5,3 bilhões

Idade: 43 anos

Origem do patrimônio: Dasa

10ª – Maria Consuelo Leão Dias Branco

Fortuna: R$ 5,2 bilhões

Idade: 87 anos

Origem do patrimônio: M. Dias Branco