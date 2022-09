Dupla é presa com veículo furtado em oficina mecânica

Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) pelo crime de furto, na noite desta segunda-feira (26), no km 48.0 da BR-163, no município de Itiquira (MT). Eles estavam em um carro Saveiro com registro de furto ocorrido na cidade de Dourados (MS). A Polícia ainda apreendeu entorpecentes.

Conforme informações, o veículo foi furtado de uma oficina mecânica.

Durante fiscalização, a PRF visualizou o carro sendo manobrado no pátio do estacionamento de um posto de combustível na rodovia. Na abordagem, os suspeitos não souberam apontar a origem do veículo e apresentaram falas controversas para justificar o deslocamento e posse.

Após questionamentos, confessaram o crime. Em vistoria ao interior do carro, a PRF encontrou dois invólucros com substâncias análogas à maconha e 1 cachimbo.

Diante dos fatos, os suspeitos e o veículo foram encaminhados e entregues na Delegacia da Polícia Civil de Rondonópolis.