É melhor malhar de manhã ou à noite?

A melhor hora do dia para se exercitar pode depender do seu sexo e até mesmo se você deseja queimar gordura ou ficar mais forte. De acordo com um novo estudo realizado nos Estados Unidos, para os homens, um treino noturno ofereceu mais benefícios; para as mulheres, a resposta variava.

Descobriu-se que, para elas, os exercícios matinais eliminavam a gordura abdominal e melhoravam a pressão arterial. Para eles, o exercício noturno levou a uma maior queima de gordura e amplificou os benefícios do treinamento de força. Este último, ficou ainda mais evidente nas mulheres.

“A pesquisa foi projetada para refletir a demografia do mundo real”, disse Paul Arciero, diretor do Laboratório de Nutrição Humana, Desempenho e Metabolismo do Skidmore College, em Saratoga Springs, NY, e principal autor do estudo publicado na Frontiers in Physiology. Mais da metade dos voluntários foram mulheres, saudáveis ​​e fisicamente ativas, porém não eram atletas.

Os pesquisadores testaram a saúde, força e condicionamento físico dos participantes, sendo que metade foi orientado a se exercitar quatro vezes por semana no período da manhã e outro grupo foi orientado a se exercitar à noite.

Após o período de pesquisa, constataram que todos eram mais magros, mais rápidos, mais fortes ​​e mais flexíveis, independentemente se treinaram cedo ou tarde. Mas pontuaram diferenças relevantes entre os grupos com base na hora do dia em que se exercitavam. Aí que, na minha opinião, vem a parte mais interessante desse estudo. Veja o que descobriram:

– Para as mulheres, a queima de gordura foi maior pela manhã. As que se exercitaram pela manhã, perderam cerca de 7% mais de gordura abdominal do que as mulheres que se exercitaram à noite;

– O exercício matinal também reduziu a pressão arterial nas mulheres;

– Já o exercício noturno, amplificou os ganhos de força nas mulheres.

– Para os homens, o exercício noturno foi o vencedor em termos de saúde. Os praticantes noturnos reduziram significativamente seus níveis de colesterol e a queima de gordura.

“O que esses resultados significam em termos práticos, é que mulheres com objetivos específicos de saúde ou condicionamento físico, podem querer ajustar o horário de seus treinos”, disse Arciero. “Se você é uma mulher que espera perder centímetros na cintura, considere os exercícios matinais. Se o seu objetivo é força, os treinos noturnos podem ser mais eficazes.”

No meu caso, os treinos matinais são mais eficientes. Tenho mais disposição e força e os treinam feitos no período da manhã me trazem resultados mais satisfatórios.

Independentemente do horário do seu treino, apenas vá! Treinar só lhe trará benefícios, tanto na saúde (principalmente) quanto na estética!