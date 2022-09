Edição 2022 da Confraternização dos Servidores da Educação começa no dia 4 de outubro

Terminou na nesta sexta-feira (23) o prazo para que os servidores da Educação façam suas inscrições na VII Confraternização Esportiva e Cultural dos Servidores da Educação (CECSE), edição 2022. O evento, uma das ações da Secretaria Municipal de Educação, é voltado para os profissionais da Rede Municipal de Educação de Cuiabá, lotados nas Unidades Educacionais e na sede. A abertura será no dia 4/10 e o término no dia 30/11, com a premiação dos atletas e times, ambos no Complexo Dom Aquino.

Criado em 2016, o CECSE oportuniza aos servidores usufruir das práticas corporais, potencializa o envolvimento em contexto de lazer e amplia as redes de sociabilidade, bem como a promoção de saúde. “É perceptível como a Confraternização Esportiva e Cultural tem impactado positivamente nas relações interpessoais dos profissionais dentro do ambiente escolar, refletindo no desenvolvimento do trabalho e, consequentemente, na melhora do processo de ensino aprendizagem. A cada ano, o evento conta com um grande número de participantes, que não medem esforços em seus treinos e ensaios, após a jornada de trabalho, reduzindo índices de sedentarismo, estimulando e contribuindo assim, para a melhoria da qualidade de vida”, salientou a secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado.

Em 2020, em razão da pandemia que obrigou a comunidade escolar a se adaptar a uma nova rotina a partir da reorganização do planejamento e ações diferenciadas, a Secretaria Municipal de Educação, realizou o V CECSE – Mexa-se na Quarentena, com o propósito de amenizar a ansiedade, a angústia e o medo que tomou conta de todos em meio a pandemia da Covid-19.

“O projeto ocorreu de forma online, através de Desafios, apresentando um conceito metodológico baseado na construção de vivência de momentos prazerosos, a partir da prática de Atividades Artísticas, Culturais, Esportivas e Lúdicas. Assim, foram propostos Desafios do Rap, da bola, poético e da dança. Em 2021, o evento foi realizado de forma presencial nas modalidades coletivas, uma vez que os profissionais da Educação já haviam sido vacinados”, contou a coordenadora de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação, Marcela Rezende Guimarães Martins.

A VII CECSE contará com seis modalidades, Queimada, Voleibol, Futsal, Tênis de Mesa, Bozó e uma novidade, Culinária, onde poderão participar equipes de até três (3) Técnicos em Nutrição Escolar (TNE), que disputarão com uma receita. As receitas deverão conter somente ingredientes listados no cardápio da alimentação escolar para 2023. A equipe de nutrição e gastronomia da Secretaria Municipal de Educação comporá a banca de jurados que irão avaliar entre outros critérios, a originalidade e criatividade do prato e a sua aplicabilidade no serviço da alimentação escolar.

Essa modalidade será em duas etapas, eliminatória e final, sendo que esta ocorrerá no dia 9/11, às 19h, na Escola Cívico-Militar Cuiabana Profª. Maria Dimpina Lobo Duarte.