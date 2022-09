Em coletiva, Pátio esquece lado e destaca “perfil agregador” de Wellington

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (PSB), destacou o que chamou “perfil agregador” do atual senador da República, Wellington Fagundes (PL), em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (27). Durante a reunião na Prefeitura para o anúncio de um pacote de investimentos oriundos de recursos federais- emendas parlamentares de Fagundes-, estaduais e municipais, o chefe do Poder Executivo se referiu ao senador como um político que “cisca para dentro”.

O termo em seguida, foi explicado por Pátio. “O senador [Wellington] um cara agregador, que está unindo o interesse público. Isso é cultural dele. De somar, estar junto e evitar o confronto para não haver a perda do interesse público”, argumentou. “E a gente tem que reconhecer que isso é preponderante em todo esse processo [de desenvolvimento]”, completou.

Ainda do perfil, o prefeito de Rondonópolis se disse “polêmico”. Houve, de fato, momentos recentes em que o gestor municipal, como se diz, “foi para o embate”, especialmente em defesa do projeto lulista que encampa neste 2022.

Já Fagundes está, justamente, no outro espectro político. É o nome do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Senado em Mato Grosso. Foi o parlamentar que, inclusive, articulou a vinda do candidato à reeleição ao Planalto para dentro do partido e é o principal nome do projeto bolsonarista no Estado.

Diferenças à parte, há consenso quando a pauta é municipalista. Tanto Wellington quanto Pátio já deram antes este exemplo. Hoje, de novo!