Em Mato Grosso, Bolsonaro lidera com 49,3% em nova pesquisa; Lula tem 31,6%

Entre os candidatos à presidência da República em 2022, o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), segue liderando as intenções de voto, segundo os dados da nova rodada da pesquisa eleitoral feta pelo Instituto Percent Brasil, com 49,3%. O principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) soma 31,6%.

Os dados foram colhidos entre 17 e 19 de setembro, nas cinco regiões de Mato Grosso. Os números são referentes à modalidade estimulada, quando é apresentada ao eleitor uma lista com os nomes dos candidatos.

Simone Tebet (MDB) aparece em terceiro lugar na intenção de votos com 2,5%, seguida de Ciro Gomes (PDT) com 2,2%. Soraya Thronicke (União Brasil), Pablo Marçal (PROS), Sofia Manzano (PCB), Felipe D’ávila (Novo), Eymael (DC) têm menos de 1% das intenções de voto.

Brancos de nulos somaram 3,8% afirmaram que votarão nulo ou branco. Indecisos, 9,7%.

REJEIÇÃO

Apurado o índice de rejeição dos candidatos, Lula lidera com 47,2%, seguido por Bolsonaro, com 30,5%. Em terceiro aparece o candidato Ciro com 2,1% de rejeição. Soraya Thronicke, Vera, Roberto Jefferson, Léo Péricles, Felipe D’ávila, Simone Tebet, Sofia Manzano e Eymael também aparecem com menos de 1% de rejeição.

Questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, 7,2% não souberam responder e 10,7 % escolheram ninguém.

A pesquisa foi realizada de 17 a 19 de setembro, com margem de erro de 2,83% para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. O levantamento aplicou 1.200 entrevistas presenciais nas cinco regiões de Mato Grosso, seguindo critérios científicos como renda, sexo, idade e escolaridade.

A sondagem está registrada junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob os números MT-01749/2022 e BR-07048/2022.