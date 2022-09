Em programa de Márcia, Fávaro ataca gestão de Mauro

O atual senador por Mato Grosso, Carlos Fávaro (PSD), definitivamente, ‘virou casaca’. Apareceu no programa eleitoral da candidata oposicionista ao Governo em 2022, Márcia Pinheiro (PV), atacando a gestão do atual governador Mauro Mendes (UB). O mesmo Mauro que, há pouquíssimo tempo, era grande aliado.

Foi, inclusive, Mauro quem ajudou Fávaro a chegar ao Senado. Cadeira que ocupou após a cassação de ex-juíza Selma Arruda.

No programa, Fávaro se refere à gestão de Mauro como o “governo rico de um povo pobre”. “O governador diz que o caixa está azul, mas não olha o povo no vermelho”, diz.

Do termo “virar casaca”, Luís da Câmara Cascudo escreve no livro “Locuções tradicionais do Brasil” a importação do termo francês tourner casaque, versatilidade que leva algumas pessoas a mudar de convicção ao sabor de conveniências.