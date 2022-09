Em recuperação, Virgínia vai à missa e agradece orações

A primeira-dama Virginia Mendes, acompanhada de algumas amigas, esteve presente na tradicional missa na capela de Santa Rita, em Cuiabá, na noite desta quinta-feira (15).

Essa foi sua primeira aparição pública após a remoção de stents, no pâncreas, em São Paulo, no início de setembro. No dia 13 de junho, a primeira-dama passou por uma cirurgia de retirada de um tumor no órgão. E desde então tem feito vários exames e procedimentos.

Em plena reabilitação, Virginia fez questão de ir pessoalmente a igreja agradecer pela sua vida. “Sou grata a Deus por tantas bênçãos, por tanta gente intercedendo pela minha saúde, por tanto amor“, revela.

“Ainda não acredito que estou aqui nesta noite. Foram nove meses de muita dor, mas também de muita fé. Pude sentir Nossa Senhora comigo durante toda esta missa”, diz Virginia emocionada.

A celebração na capela de Santa Rita foi conduzida pelo padre Rafael, pároco da igreja São Gonçalo do Porto, que ressaltou as dores e também a força de Maria, mãe de Jesus.

“Maria é uma presença amorosa e quem chega na casa de Deus é trazido pelas mãos de Maria. (…) O que é o amor neste mundo? Nossa Senhora deu a dimensão do que é o amor neste mundo tão difícil . Que Jesus nos ajude a ter a dimensão do amor” , ressaltou o pároco.

Após a missa, foi realizada oração de cura e libertação conduzido pelo comentarista Emerson, que com muita unção, tocou profundamente o coração dos presentes.

“Jesus vai nos mostrando que muitas vezes a dor vem, mas ele é nosso alicerce e nossa rocha firme. Quando nossa vida está difícil é ele que nos dá a força. Ele é a nossa cura e libertação”, disse Emerson.

TRABALHO SOCIAL

Durante a celebração, Virginia Mendes fez questão de agradecer seus colaboradores da UNAF que também estavam presentes e se emocionaram com a chegada dela após meses sem vê-la pessoalmente.

Aqueles que a acompanham diariamente, que a protegem e zelam pela sua vida também foram agradecidos um a um.

“O Senhor colocou ao meu lado, pessoas que, com generosidade e amor, deram continuidade às nossas ações sociais. Eles não pararam um só minuto e sou muito grata, porque sei que se doam ao máximo pensando sempre em mim também”.

“Eles sabem o quanto sinto falta de estar com eles nas ações, no dia a dia. Tem tanta gente que eu quero agradecer, os anjos em forma de gente, que me acompanham e me protegem 24h. Sei que todos oram e torcem pela minha vitória. Aos poucos estou retomando minhas atividades, a minha rotina, graças a Deus”, agradeceu Virginia Mendes.