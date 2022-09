Uma empresa de reciclagem pegou fogo na tarde deste domingo (4), no Distrito Industrial Razia, na BR-163, em Rondonópolis (MT).

A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para controlar as chamas, mas como o material que estava queimando era de alta combustão e propagação rápida foi preciso deixar o material destruir.

A equipe fez os procedimentos para o fogo não alastrar para outras propriedades.

A equipe do Exército também auxiliou no combate as chamas no local.