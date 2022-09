Encerra nesta quinta o prazo para impressão da 2ª via do título de eleitor

Termina quinta-feira, dia 22, o prazo para solicitar a segunda via. Você pode pedir o documento no cartório da sua zona eleitoral. Também é possível imprimir o documento em casa. Para isso, basta acessar o portal do Tribunal Superior Eleitoral na internet. O endereço é tse.jus.br. Lá, você clica na ferramenta Autoatendimento do Eleitor e, depois, no campo “Imprimir o título eleitoral”.