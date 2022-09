Equipes de resgate encontram corpo de ocupante de caminhão que capotou na Serra

Foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros o corpo da quarta vítima do acidente entre dois caminhões ocorrido na noite deste sábado (10), na Serra do Parecis, entre os municípios de Tangará da Serra e Campo Novo do Parecis. Ele foi localizado em meio a cabine retorcida do veículo.

O homem, ainda não identificado, era um dos passageiros do caminhão que bateu na traseira do primeiro. Após a batida, os dois acabaram se desgovernando e capotando ribanceira abaixo. Além dele, outras duas vítimas, motorista e passageiro, que estavam no mesmo caminhão foram socorridas em estado grave.

No momento da chegada do Corpo de Bombeiros, Samu e da empresa concessionária, ele não pôde ser localizado em meio aos destroços dos veículos. Já durante a madrugada, em continuidade ao trabalho de buscas, já em óbito, ele foi encontrado.

O motorista do primeiro caminhão, atingido, apesar de ferido, conseguiu subir a pé pela serra para aguardar as equipes de resgate.

