Escola de Magia e Bruxaria abre inscrições para outubro

A instituição de ensino mágico mais famosa do Brasil está de portas abertas novamente para receber novas turmas em outubro. Durante quatro dias, os alunos viverão uma imersão especial e diferente de tudo o quê já viram: eles farão parte da Escola de Magia de Bruxaria do Brasil (EMB). O maior LARP (Live Action Role Play) do país realiza imersões desde 2015 e tem como cenário o Castelo Nacional Inn, em Campos Jordão – um espaço de mais de 8 mil metros quadrados dedicados exclusivamente à imersão.

Ao todo, há 5 turmas abertas no momento (1 a 3 ano), além da famosa edição de Halloween, entre os dias 28 a 31 de Outubro. Alunos a partir de 14 anos (e bruxos de até 150 anos!) podem se inscrever. Menores de 14 anos devem estar acompanhados de um maior responsável.

Além da participação de toda a programação da escola, as matrículas incluem também transporte, alimentação e acomodação. Os inscritos recebem ainda um KIT ALUNO com capa ou suéter ou touca EMB, apostila de seu ano letivo, copo mágico refil, medalha da Copa das Casas (ou Abóbora de Ouro), diploma de Graduação, carteirinha de estudante da EMB, mapa da escola, carta de convocação, entre outros itens que podem variar de acordo com o ano do aluno.

Para saber mais, acesse: www.escolademagiaebruxaria.com.br.