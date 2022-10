Escola municipal do Jardim Ipanema realiza campeonato para incentivar a leitura

Nesta sexta-feira (30) a Escola Municipal Gildázia de Souza Pirozzi apresentou para a comunidade escolar os vencedores do 1º Campeonato de Leitura. Eles foram avaliados pelos professores em diversos critérios, sempre em torno da leitura de textos dos tipos fábulas, crônicas, contos entre outros.

Nas turmas A e B do quinto ano foram campeãs respectivamente Cristielly Ferreira Domingues da Luz e Kimberlly Kauanny Dos Santos Veloso. Do sexto ano, foram campeãos Ana Julia Alexandre de Souza, aluna da turma A e Walisom Calixto Barbosa da turma B.

O objetivo principal desse primeiro campeonato foi o de despertar o interesse pela leitura e, conforme a coordenadora pedagógica Sueli de Oliveira Souza, com isso aperfeiçoar a oralidade e também a interpretação dos textos. A atividade foi além das aulas de língua portuguesa e foi utilizada ainda em outras disciplinas como história e geografia.

Os professores Felipe e Senio foram os responsáveis por avaliar o desempenho dos alunos do quinto e do sexto ano do ensino fundamental. A cada semana os alunos recebiam novos textos e faziam a leitura para a turma enquanto eram observados pelos docentes. Obedecer a pontuação, entonação, expressividades das palavras e clareza foram alguns dos critérios utilizados na classificação dos melhores leitores.

Os mais novos da escola, que estão nas turmas do primeiro ao quarto ano também participaram de atividades que envolvem a leitura, porém de acordo com o nível de conhecimento de cada turma. Os menores tiveram envolvimento com a literatura e ainda produziram diversos materiais como cartazes e até cordéis que foram expostos apresentados também nesta sexta-feira.

Como as disputas aconteceram somente entre as turmas do quinto e sexto ano, a premiação foi entregue somente para os três primeiros colocados das duas turmas. Os vencedores ganharam livros de histórias e o segundo e terceiro colocados ganharam brindes.