Escolas da rede municipal recebem resultado de levantamento nutricional

Visando garantir a saúde e um bom aproveitamento escolar para as crianças da rede municipal de ensino, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Smecel), por meio da Superintendência Operacional do Sistema Escolar, realizou um levantamento de dados nutricionais com mais de mil crianças, de sete unidades de ensino. Os dados foram tabulados e analisados e os relatórios estão sendo entregues ao longo desta semana.

De acordo com o secretário da pasta, Silvio Fidelis, este tipo de acompanhamento periódico é essencial para que se compreenda as necessidades de cada escola e de cada criança, incluindo a importância de ações de educação nutricional. “Trabalhando com educação há bastante tempo, é fácil perceber como a alimentação adequada tem um papel importante no desenvolvimento físico e intelectual das crianças”, salientou.

Sete Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEBs) e um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) foram visitados pelas nutricionistas da Superintendência Operacional do Sistema Escolar para esta rodada de coleta de dados. De acordo com Mônica Gonçalves, nutricionista responsável pela ação, o problema mais recorrente observado é o risco de sobrepeso, mas a grande maioria das crianças apresenta um desenvolvimento dentro do esperado. “Na unidade CMEI, por exemplo, das 149 crianças de até cinco anos avaliadas, apenas 20 apresentaram algum risco nutricional, seja para sobrepeso ou magreza”, disse.

Para a pesquisa foi utilizada uma técnica chamada de “Antropometria”. Nesta, as crianças são medidas e pesadas, seu Índice de Massa Corpórea é calculado e os resultados são comparados com tabelas da Organização Mundial da Saúde (OMS), dependendo da idade de cada participante.

Estes dados, além de servirem para diagnosticar e prevenir doenças relacionadas ao peso, são utilizados pela Superintendência em ações de conscientização sobre saúde nutricional e para a elaboração dos cardápios de merenda da rede pública. “A superintendência vem trabalhando nas unidades escolares na promoção da saúde promovendo atividades de educação alimentar e nutricional com os alunos, através de teatro, jogos e palestras com os pais, além do planejamento mensal de cardápios equilibrados e nutritivos para todas as unidades”, completa o superintendente Evaldo Mendes da Costa.

Crianças que apresentam risco de sobrepeso ou obesidade correm risco de desenvolver comorbidades como Diabetes tipo 2, hipertensão e doença renal crônica. “No ponto de vista nutricional esses dados apresentam um alerta para os pais com relação a saúde do seu filho desenvolverem na vida adulta doenças graves”, explica Mônica Gonçalves.

Por isso, é importante que pais e responsáveis fiquem atentos a sinais como sedentarismo, consumo exagerado de açúcar e consumo de produtos ultraprocessados, como refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos e sorvetes.