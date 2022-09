Esmagamento de soja bate recorde em Mato Grosso

Entre janeiro e agosto, o processamento de soja em Mato Grosso alcançou 7,14 milhões de toneladas. O volume supera em 3,45% o registrado no período em 2021 e é considerado recorde.

Levantamento realizado pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) revela que somente em agosto foram esmagadas no estado 956,67 mil toneladas de soja. O que significa um aumento de 19,49% no comparativo com o mês o ano passado.

“Isso se deu em função da maior demanda pelos subprodutos da oleaginosa, principalmente para o exterior, prova disso são as exportações aquecidas do farelo e do óleo neste ano”, explica o Instituto.

Margem industrial na soja reduzindo

Apesar do resultado positivo, a margem de esmagamento das indústrias vem reduzindo desde março. O que, de acordo com o Imea, limitou o avanço do processamento em Mato Grosso neste período.

“Por fim, até a primeira quinzena de setembro, a margem de esmagamento no estado apresentou queda de 6,94% ante o mês passado, o que pode desestimular o processamento nas indústrias neste mês”.