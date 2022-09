Estudo aponta maior risco de diabetes em pessoas que acordam tarde

As pessoas que acordam mais tarde podem ter um risco maior de sofrer de diabetes tipo 2 ou doenças cardiovasculares, segundo um estudo publicado nesta terça-feira (20) na revista científica Experimental Physiology.

Pesquisadores da Universidade Rutgers, de Nova Jersey (EUA), classificaram os participantes em dois grupos, com base em seus horários de sono, e descobriram que as pessoas que despertam mais tarde têm mais problemas para converter gordura em energia, o que pode resultar em um maior risco de desenvolver diabetes.

Já as pessoas que acordam cedo e começam logo suas atividades tendem a depender mais da gordura para obter energia e fazem mais atividades aeróbicas ao longo do dia.

Essas diferenças no metabolismo, de acordo com os cientistas, mostram que existe uma relação entre o ritmo circadiano do nosso corpo e a maneira como utilizamos a insulina.

“Como o tempo parece afetar nosso metabolismo e atividade hormonal, sugerimos que o cronotipo (propensão natural de acordar mais cedo ou mais tarde) pode ser usado como um elemento para prever o risco de doença”, disse Steve Malin, um dos autores principais do estudo, em comunicado.

O pesquisador também explicou que as pessoas que acordam mais cedo parecem ser mais ativas e menos sedentárias que aquelas que acordam mais tarde, embora ele tenha esclarecido que são necessárias mais pesquisas para entender a relação entre exercícios e o cronotipo.