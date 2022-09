EUA esperam que reforços contra variante Ômicron para crianças de 5 a 11 anos cheguem em outubro

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos esperam que os reforços da vacina contra a Covid-19 direcionados às variantes circulantes do vírus – atualmente, a Ômicron – estejam disponíveis para crianças de 5 a 11 anos até meados de outubro.

O CDC disse em um documento divulgado na terça-feira (20) que espera fazer uma recomendação no início de outubro sobre o uso das novas vacinas bivalentes no grupo, caso sejam autorizadas pela Food and Drug Administration (FDA, na sigla em inglês) dos EUA.

As vacinas, que visam tanto a versão original quanto as variantes atualmente em circulação do vírus, foram lançadas para pessoas com 12 anos ou mais no início deste mês.

O CDC disse que espera que a vacina bivalente da Pfizer-BioNTech esteja disponível para crianças de 5 a 11 anos, e a vacina da Moderna para crianças de 6 a 17 anos.

A vacina da Pfizer já está autorizada como dose de reforço para crianças acima de 12 anos, enquanto a vacina bivalente da Moderna está autorizada para adultos.

O CDC espera que as pré-encomendas da vacina da Pfizer comecem para a faixa etária na próxima semana. A vacina Moderna terá a mesma formulação para crianças e adultos e não exigirá um período de pré-encomenda separado, disse o CDC.

O governo dos Estados Unidos encomendou mais de 170 milhões de doses de reforço de vacina atualizadas para este outono.