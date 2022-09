Ex-jogador do União, Felipe Profeta morre afogado

O ex-jogador do União Esporte Clube, Felipe Profeta, 25 anos, morreu após se afogar, neste sábado (3), no município de Campo Novo do Parecis (MT).

Familiares informaram que Felipe se afogou durante um passeio de boia com amigos, em uma pousada da cidade. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, Felipe estava se divertido em uma boia, quando se descuidou e começou a afundar.

Felipe foi retirado da água por populares em estado inconsciente. Uma médica que estava no balneário também ajudou os bombeiros com o deslocamento até o hospital municipal. Apesar dos esforços ele não resistiu.

Nas redes sociais a direção do União lamenta a morte do jovem: