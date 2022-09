Faixa elevada começa ser construída na avenida Lions em frente ao shopping

Para garantir a segurança dos pedestres e reduzir a velocidade dos veículos está sendo construída uma faixa elevada na avenida Lions Internacional, em frente ao Rondon Plaza Shopping. As obras já começaram com o corte do canteiro central da avenida e exigem maior atenção dos condutores que trafegam no local.

A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat), fez uma parceria com uma empresa privada que está executando a obra.

O secretário de Transporte e Trânsito do município, Lindomar Alves, comentou que a velocidade que os veículos trafegam neste trecho tem sido muito alta, inclusive com a ocorrência de acidentes. Ele acrescentou que a faixa elevada é um instrumento que traz maior segurança para os pedestres cruzarem a via além de reduzir a velocidade no local.

A faixa elevada vai estar localizada em frente a entrada principal do shopping, bem próxima ao ponto de ônibus e também onde as pessoas acessam o serviço de moto taxi.

“Você condutor de carro, moto e ônibus que passar pela avenida Lions tenham o máximo de atenção porque as obras já começaram e nos próximos dias deverão respeitar a sinalização que estará no local”, destacou o secretário.