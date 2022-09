Família acredita que responsável por assassinar ganhador de Mega-Sena era alguém muito próximo

A família de Jonas Lucas Alves Dias, o ganhador da Mega-Sena encontrado morto na quarta-feira (14), acredita que o responsável pelo assassinato do homem tenha sido alguém muito próximo. As informações são do repórter Thiago Santos, da Record TV, que estava no velório da vítima, realizado nesta sexta-feira (16).

A família do homem chegou a contratar profissionais de segurança para impedir a entrada de desconhecidos e se limitaram a falar com a imprensa.

Entretanto, a polícia informou que trabalha com diversas possibilidades, inclusive com a de que o assassinato tenha sido cometido por um amigo ou parente próximo, após recolher relatos dos familiares.

A polícia acredita nessa teoria porque, segundo a investigação, a pessoa que cometeu o crime “conhecia bem a rotina de Jonas”.

“Luquinha”, como era conhecido, havia recebido R$ 47 milhões em 2020, quando foi um dos dois acertadores de um concurso da Mega-Sena. O corpo dele foi achado com sinais de tortura em uma alça de acesso da rodovia dos Bandeirantes, em Hortolândia, no interior de São Paulo.

Ele estaria praticando uma caminhada quando foi abordado por criminosos e desapareceu, na terça-feira (13). Em seguida, foram feitas tentativas de saques, uma delas no valor de R$ 3 milhões. A gerente desconfiou do pedido em mensagem de celular supostamente feito por Jonas e não autorizou a transação.

Os suspeitos conseguiram, no entanto, fazer retiradas de outra forma: R$ 18 mil por Pix e R$ 2.000 em caixas eletrônicos.

A Polícia Civil investiga o caso e já obteve imagens de câmeras de segurança que mostram o corpo de Jonas Lucas sendo deixado na estrada.