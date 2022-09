Famoso nas redes ‘Bora Bill’ quer aproveitar fama para ajudar família

O cearense Bil Morais, de 40 anos, é o novo sucesso da web. O jeitão aborrecido com a brincadeira insistente do primo, caiu no gosto dos internautas. O “Bora Bill” se tornou o bordão preferido da web, incluindo os jogadores da seleção, Neymar, Richarlison e Marcelo, que chegaram a replicar a brincadeira nas redes sociais.

Com o sucesso, Bill já declarou que nem consegue mais se esconder. A brincadeira que antes irritava, agora é levada na diversão. Ele também divulgou que quer aproveitar a fama neste momento para garantir o futuro das crianças.

Bil tem pouco estudo, trabalha como vigilante de uma escola infantil, é casado com Marciana Sales e tem três filhos: João (10), Maria Júlia (7) e Pedro (2).

E quem é o Bil?

Morador da cidade de Croatá, Bil conta que é apaixonado por futebol. Nas horas vagas, ele atua como técnico amador de dois times: Red Bill e Andrade Esporte.

O apelido “Bora Bill” surgiu durante uma partida de futebol. O primo dele, Josano Morais, criou a TV 100 futuro, que entre tantas atrações descontraídas, tem as narrações dos pequenas jogos da cidade.

E foi em uma dessas partidas que Josano começou a brincar com o primo. Nas narrações, ele grita ‘Bora Bill’ diversas vezes. Na brincadeira, a família de Bill também é mencionada no local.

“Onde eu moro, tem um campo de areia. É racha. A galera só chega e entra. Aí, o narrador começou a filmar. Teve um dia que a gente tava no jogo, e meu time na sola, na peia, aí começaram a gritar. E eu respondi: ‘Vou pra onde, fdp?’ Agora é muita gente falando”, disse rindo.

Os jogos ocorrem na Arena Repê e são organizados por Josano. Cada time tem dez pessoas. Como os vídeos nas redes têm ganhado mais visibilidade, ele conta que outros interessados apareceram.

Fama

As imagens do homem ranzinza ao responder a provocação do primo viralizaram. Neymar, Richarlison, Marcelo, jogadores da Seleção, além de artistas como Matheus Fernandes e Bruno Gagliasso entraram na brincadeira.

O sucesso do cearense é tanto, que ele recebeu um convite para assistir aos shows do Rock in Rio neste final de semana. Além de aproveitar a festa, Bil compartilhou com os seguidores do Instagram um outro feito inédito na vida simples: andar de avião.

Sobre esse momento de sucesso, Bil conta que precisou pedir ajuda ao prefeito da cidade, Ronilson Oliveira. Por ter pouco estudo, ele resolveu buscar suporte de um amigo que confia e “tem entendimento”.

“A gente fica com receio. Já recebi algumas propostas até de fora (do país)”, revelou Bil.

“Ele merece ajuda. São pessoas humildes. Primeiro passo é organizar as redes, também tem equipe de marketing e também um advogado”, explicou Ronilson.

O cearense mais famoso da internet conta que também quer aproveitar os “15 minutos de fama” para dar uma vida melhor a família.

“Espero manter os pés no chão, conseguir alguma coisa para no futuro ajudar meus filhos, tenho três. Ajudar a minha família. Só quem conhece a minha família é o pessoal que mora perto de lá. É pobreza mesmo.”.

Bil Morais é mais uma daquelas histórias que mostram a riqueza do Brasil e a força do futebol. Um esporte que, mesmo tão elitizado nas arenas, se reinventa e se democratiza até no chão de terra batida.

Assista ao “Bora Bill”, que viralizou nas redes: