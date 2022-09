Feriado de 7 de Setembro é marcado com Desfile Cívico em Rondonópolis

Mais de 30 entidades, escolas e órgãos militares participaram do Desfile Cívico-militar que aconteceu na manhã desta quarta-feira (7), na Avenida Amazonas, em Rondonópolis (MT). Cerca de 10 mil pessoas assistam a comemoração.

Participaram do desfile escolas municipais e estaduais, instituições, organizações e igrejas, bem como o 18º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC) com 200 militares do exército, a 14ª Companhia Independente de Polícia Militar Força Tática, que se apresentou com 30 militares e o Corpo de Bombeiros Militar de Rondonópolis, que participou com 60 militares e 150 alunos.

Uma arquibancada foi montada e ficou lotada com o público.

Algumas autoridades acompanharam o desfile de um palanque.