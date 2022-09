Fernando Grostein, irmão de Luciano Huck, revela ter sido estuprado duas vezes

O diretor de cinema Fernando Grostein, de 41 anos, irmão de Luciano Huck, revelou que foi vítima de dois estupros. A declaração foi concedida pelo cineasta à revista Piauí.

Segundo ele, tudo começou após ele aparecer em uma reportagem de TV falando sobre sua paixão por flores. Na época, com 12 anos, ele contou como as plantas foram fundamentais para ele lidar com o luto pela morte do pai, o jornalista Mário de Andrade. A partir disso, ele começou a receber ameaças.

“Foi uma matéria linda sobre um menino que cultivava plantas para escapar da dor do luto. Fiquei feliz e orgulhoso, mas houve um efeito colateral: a reportagem virou a minha vida de ponta-cabeça. Passei a ser chamado de “florzinha” na escola. A minha voz e meu jeito de andar foram alvos de piada. É o tipo de ataque que resulta extremamente cruel, porque nesse momento da vida não temos noção clara sobre a sexualidade, qualquer sexualidade. (…) Foi como se eu estivesse pelado de repente, no meio do colégio e cercado pela multidão de alunos. Mesmo os que diziam ser “legal” eu gostar de plantas, falavam isso com um sorrisinho no canto da boca. Sofri preconceito inclusive da parte dos professores”, contou.

Foi então que aconteceu o primeiro abuso. “Fui estuprado pela primeira vez. Eu era um adolescente com traços bastante andróginos. Quando tinha 14 anos, durante uma festa em uma boate, homens me seguraram à força e penetraram meu ânus com o dedo. Desde então, passei a anular o meu modo de ser: empostava a voz, para fazê-la mais grossa, e me reprimia na hora de caminhar, para parecer mais masculino. Nas festas, evitava dançar, para não associarem meus modos com o que rejeitavam. Passei até a reproduzir falas machistas e homofóbicas, a fim de esconder minha verdadeira identidade”, disse.

Fernando declarou que a segunda violência sexual aconteceu tempos depois, quando ele tinha 28 anos. “Fui estuprado mais uma vez, porém sobre este episódio não consigo falar ainda.”

O diretor disse também que foi sequestrado por um garoto de programa aos 20 anos de idade.