Filho mata pai com tiro na cabeça após desentendimento em churrasco

Um jovem de 21 anos é suspeito de matar o próprio pai identificado como Abadias Honório da Silva, de 41 anos, no Distrito de Conselvan, na cidade de Aripuanã (MT). Conforme informações o caso aconteceu após um desentendimento em um churrasco de família. O filho é suspeito de atirar na cabeça e no braço do pai.

Conforme informações de testemunhas, pai e filho faziam um churrasco e haviam ingerido bebidas alcoólicas momento em que ocorreu o desentendimento.

Ainda conforme relatos, Abadias estava visivelmente embriagado e queria sair de casa armado, mas o filho impediu, o que o deixou furioso. O homem, então, teria feito diversas ameaças de morte e quebrado móveis da casa.

Diante da situação, o filho pegou um revólver e disparou contra o próprio pai. Ele teria tentado se desfazer do cadáver, mas foi impedido por testemunhas. Após o crime, o jovem fugiu de motocicleta e levou a arma de fogo.

O suspeito ainda está foragido. A Polícia Civil segue investigando o caso.