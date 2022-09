Fim de semana tem motocross em Pedra Preta

O município de Pedra Preta será sede neste fim de semana da 6ª etapa regional de motocross. A competição acontece no sábado (17) e domingo (18). A premiação passa dos 15 mil reais e são esperados pilotos de todo Mato Grosso e até de fora do Estado.

A competição é organizada pela Federação Mato-grossense de Motocross em parceria com a Prefeitura de Pedra Preta, através da Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer e também conta com o apoio do Sindicato Rural de Pedra Preta.

A 6ª etapa regional de motocross será realizada no recinto de rodeio do município. “Está praticamente tudo pronto. Foi montada uma boa estrutura com arquibancadas, bares e banheiros. Convido todos os amantes da velocidade a comparecerem e tragam a família. É um evento com total segurança”, lembra o secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Ediérico da Silva Machado.

Além da população local, são esperados para o fim de semana uma grande movimentação de turistas de várias cidades. O fluxo de visitantes deve contribuir com o sucesso do evento e incrementar a economia de Pedra Preta. “A Prefeitura sempre vai apoiar eventos que contribuam no desenvolvimento do nosso município. Estamos de braços abertos para novas parceiras, que promovem lazer, cultura e capital de giro para nossa Pedra Preta”, pontua a prefeita Iraci Souza.