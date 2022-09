Duas casas e um terreno baldio pegaram fogo na tarde desta quarta – feira (7), bairro Jardim Adriana, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações, o fogo começou no terreno e acabou se alastrando queimando as duas casas.

A equipe do Corpo de Bombeiros com apoio de brigadistas compareceram na ocorrência e controlaram as chamas.

Ninguém ficou ferido.