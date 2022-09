Futsal e voleibol feminino de Mato Grosso conquistam medalhas de ouro e prata

As atletas que representam o Estado de Mato Grosso no Jogos da Juventude 2022 estão deixando suas marcas na competição nacional. Neste domingo (11), o futsal feminino conquistou a medalha de ouro e o voleibol feminino trouxe para casa a medalha de prata. As duas equipes disputaram a final da competição com as seleções do Estado do Pará.

A final do futsal foi bem disputada e só teve uma definição nos minutos finais do segundo tempo, com o gol da jogadora Vitória Barbosa, de 16 anos. Para ela, o resultado positivo do jogo se deu pelo foco e determinação que todas as atletas.

“A experiência foi incrível, porque nosso time estava sonhando há muito tempo em chegar aqui no Brasileiro e sermos campeãs. E depois de passar pelo processo de competição regional e estadual para chegar neste momento é maravilhoso. Estamos muito felizes em ter conquistado esse resultado. É a consagração dos nossos esforços”, diz.

A equipe de futsal, mesmo com o nervosismo no início da competição, mostrou muita garra durante os Jogos da Juventude. “As meninas foram ótimas na competição, apesar de estarem nervosas no primeiro jogo. Mas isso é normal em qualquer competição de alto nível como essa. Foi um grupo que jogou com amor pelo nosso Estado de Mato Grosso”, afirma o técnico Huermerson.

Ele ainda comenta que agora é o momento de trabalhar para que possam seguir em frente, conquistando mais títulos para se manterem no nível mais alto do futsal feminino, já que, com este resultado, o futsal feminino mato-grossense sobe para a primeira divisão.

Anne Caroline Heck, de17 anos, prata pela seleção de voleibol, disse que a competição foi bem equilibrada, sets bem disputados e com times que ofereceram grande resistência para Mato Grosso. “Ao longo da competição tivemos alguns desafios, mas conseguimos driblar e chegar na final. Não tínhamos ideia que seríamos finalistas, estamos felizes de chegar ao pódio e de cabeça erguida seguiremos felizes para a primeira divisão no ano que vem”, comemora a medalhista de prata.

Claodete Hasselstron, técnica da seleção mato-grossense de voleibol, conta que, mesmo com uma equipe completa, o grupo precisava superar o grande time do Pará. “Com muitos erros nos 3° e 4° sets, a vitória do Pará foi sendo confirmada e mostrou porque o time se classificou para a final. Desta vez o título não veio, mas temos que comemorar a conquista do 2° lugar e a subida de Mato Grosso para a elite do voleibol feminino”, afirma.

O Jogos da Juventude 2022 é transmitido pelo Cana Olímpico do Brasil e segue até o dia 17 de setembro, em Aracaju (SE).