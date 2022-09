Galvan na lista dos mais multados pelo Ibama

O candidato a senador Antônio Galvan (PTB), ex-presidente da Aprosoja Brasil, está na lista dos oito candidatos de Mato Grosso que já foram multados pelo Ibama.

O levantamento é baseado em danos ambientais contra a flora, seguidos da ausência de controle ambiental e pesca ilegal. A informação é do G1.

Galvan, que é produtor rural, somou R$ 1,5 milhão em autuações. Entre os oito nomes que aparecem na lista, ele está na sétima colocação.

O site realizou um levantamento dos 212 candidatos no país que já foram multados pelo Ibama. No total, as autuações somam mais de R$ 78 milhões. Em Mato Grosso, oito candidatos estão entre os 20 maiores que cometeram infrações, segundo o Ibama.

A maior parte dos crimes ambientais foi contra a flora, seguidos da ausência de controle ambiental e pesca ilegal. Para identificar os candidatos, o site cruzou as informações do Ibama dos últimos 30 anos com a base do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No topo da lista está o candidato mato-grossense a deputado federal Clesio Antonio Sousa Carvalho Filho (PROS), multado em R$ 15.550.000,00.