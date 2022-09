Garçom é preso por matar patroa com quem trabalhava

Um jovem de 22 anos foi preso em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo (SP), pela morte de uma mulher de 61 anos com quem ele se relacionou.

Alcione era dona de uma lanchonete, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, onde o suspeito começou a trabalhar. O relacionamento teve início logo depois, e os outros funcionários do estabelecimento estranharam a relação.

Ao notar que ambos não tinham ido trabalhar, uma amiga resolveu visitar Alcione para checar o que tinha acontecido e encontrou a mulher morta. O jovem havia desaparecido com uma quantia em dinheiro e levou mais de R$ 2.000 sacados de cartões da vítima.

Um mês depois do crime, por meio de uma denúncia anônima, a polícia o encontrou em São José do Rio Preto. Ele apresentou o documento do irmão, mas os agentes perceberam e prenderam o rapaz.