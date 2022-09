Garoto de 10 anos, praticante de motocross, morre em acidente de moto durante passeio em São José do Povo

Um menino de apenas 10 anos de idade, identificado até este momento como Antônio Topi, morreu após se envolver em um acidente em um sítio de São José do Povo, na tarde deste domingo (11). Praticante de motocross, o garoto passeava na propriedade quando bateu em uma caminhonete de um sitiante vizinho. A família é de Rondonópolis.

Segundo as primeiras informações, familiares que estavam no local ouviram o barulho da batida, por volta das 16h, e foram ao encontro do menino. Antônio chegou a ser socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu.

Em um aplicativo de mensagens, o pai do menino confirmou a morte da criança. Também nas redes, amigos compartilharam fotos do garoto em competições esportivas. Ele era amante do motocross desde pequeno.

Coleguinhas de escola e pais de outros alunos preparam uma homenagem para esta segunda-feira (12).