Garoto de 11 anos morre ao ser atingido na cabeça por trave de gol enquanto brincava

Um garoto der 11 anos morreu na quarta-feira (07), durante uma brincadeira em um mini estádio, no bairro Parque Ouro Branco, no município de Várzea Grande- MT.

Conforme informado do Boletim de Ocorrência (BO), a criança sofreu um acidente ao pendurar em uma trave de madeira do campo, onde a estrutura se soltou caiu sobre a cabeça do garoto.

O menino sagrava muito pelo ouvido e foi rapidamente socorrido por familiares que o levaram a uma unidade hospitalar por meios próprios. Os profissionais de saúde tentaram realizar a reanimação, mas, a vítima não resistiu e morreu.