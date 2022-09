Garoto fica ferido após acidente entre bicicleta e carro

Um garoto, que estava em uma bicicleta e aparenta ter 12 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro. A colisão aconteceu por volta das 23h, na noite de sexta-feira (05), no bairro Vila Aurora, em Rondonópolis-MT.

Conforme as informações colhidas no local, o motorista do veículo Pálio seguia na rua Otávio Pitaluga, que é preferencial, e ao chegar ao cruzamento da rua Sagrada Família, não conseguiu evitar a batida, já que o ciclista atravessou sem olhar.

O garoto teve alguns ferimentos pelo corpo, foi socorrido pela equipe de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à unidade hospitalar.