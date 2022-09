Governo divulga resultado do TAF do concurso das forças de segurança

O Governo do Estado, por meio da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), divulgou o resultado do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso das forças de segurança do Estado de Mato Grosso, realizado em fevereiro deste ano.

Os candidatos aprovados no TAF ainda passarão por avaliação psicológica, investigação social, procedimento de heteroidentificação (análise fenotípica do candidato autodeclarado preto ou pardo) e avaliação de títulos. Após todas essas etapas, será publicada a homologação do certame no dia 30 de novembro.

Já as nomeações estão previstas para o início do próximo ano, devido as vedações do período eleitoral.

Serão nomeados cerca de 1.000 novos servidores públicos para atuarem nas polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiro e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Vale ressaltar que na Politec já foram nomeados, neste ano, 36 servidores do mesmo certame, sendo 31 médicos legistas e cinco peritos criminais, além de 83 papiloscopistas, 32 técnicos em necropsia e dois odontolegistas de concursos anteriores, totalizando 153 nomeações somente em 2022.

Este efetivo somará esforços e estratégias de combate à criminalidade desenvolvidas pelo Estado, que está em constante movimento de reforço das instituições policiais, a fim de bem servir a população.

Confira aqui o resultado: http://www.concursos.ufmt.br/Portal/