Gravíssimo acidente entre dois veículos deixa motorista preso às ferragens em Rondonópolis

Um gravíssimo acidente deixou um motorista ferido na manhã desta sexta-feira (09), na MT-130 após a entrada do Jardim Flores, em Rondonópolis-MT.

Conforme as primeiras informações, a carreta seguia sentido Rondonópolis/ Poxoréu e o condutor do veículo Uno em rota oposta.

Até o momento, não se sabe a causa do acidente, mas, pode ter sido uma tentativa de ultrapassagem, já que os veículos bateram de frente.

Com o impacto, o motorista do Uno ficou preso às ferragens. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e também Corpo de Bombeiros estiveram no local, socorreram a vítima de 28 anos e encaminharam ao Hospital Regional.

O motorista da carreta não se feriu.