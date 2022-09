Por definição, “narrativa” pode ser descrita como a “exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos mais ou menos encadeados, reais ou imaginários, por meio de palavras ou de imagens”. O termo, contudo, tem sido empregado atualmente como “ponto de vista”, “perspectiva” ou “alegação” daquele que narra um determinado fato, como se outra pessoa pudesse narrar o mesmo fato de modo diferente, caso lhe favorecesse. Empregado de modo correto, portanto, a narrativa é o ato ou o processo de narrar um fato, sem distorções.

É por isso que o mais recente impasse entre a Santa Casa e a Prefeitura de Rondonópolis não pode ser chamado de “guerra de narrativas”. Não há, em tese, qualquer diferença entre o que afirmam a Santa Casa e a Prefeitura concernentemente aos valores referentes aos descontos feitos entre os meses de julho de 2020 a fevereiro de 2022, dos pagamentos feitos à Santa Casa pelos serviços de saúde prestados à população carente do município via Sistema Único de Saúde, o SUS. Ambas reconhecem a dívida! Só que a Prefeitura não paga. De novo!

No período mencionado acima, foram descontados da Santa Casa mais de R$ 12 milhões, os quais foram reclamados pelo Hospital, por meio do Ofício SCR 246/2022, em julho deste ano. No mesmo mês, aos 27, a Secretária Municipal de Saúde, Izalba Albuquerque, por meio do Ofício 1248/2022, respondeu à Santa Casa, apresentando um parecer técnico da própria secretaria, assinado por dois servidores do município, onde se afirma que o pagamento à Santa Casa é “pertinente” e abrindo prazo de 10 dias para o Hospital apresentar provas dos serviços prestados.

A Santa Casa fez isto. Instruiu o procedimento administrativo com todos os documentos necessários à comprovação dos serviços realizados. Deveria a secretária autorizar o pagamento, não? Mas a gestora de saúde do município não o fez. Antes, encaminhou o Ofício 1370/2022 ao Ministério da Saúde, pedindo uma auditoria da pasta sobre os valores devidos à Santa Casa. Em resposta, o Auditor-Geral do SUS, Cláudio Azevedo Costa, encaminhou o ofício 134/2022 dizendo que já havia parecer técnico da Secretaria Municipal de Saúde sobre a pertinência do pleito da Santa Casa e que, caso entendesse necessária uma auditoria, seria esta da competência da própria gestora municipal. Traduzindo, cabe a ela mesma realizar a tal auditoria que exige.

O grande problema com esse emaranhado de ofícios de lá para cá é o atraso injustificado do pagamento devido ao Hospital. Enquanto o dinheiro está nas contas da prefeitura, a Santa Casa banca, por assim dizer, o serviço público de saúde. Claro que isto tem um limite. A Santa Casa não recebe repasses de dinheiro público. Vive dos pagamentos pelos serviços de saúde que presta ao SUS e aos atendimentos particulares de saúde.

Ocorre que os atendimentos feitos pelo SUS representam 80% de todo serviço de saúde da Santa Casa! Isso mesmo! Imagine o volume de dinheiro que a instituição precisa dispor para sustentar uma estrutura como esta: folha de pagamento de milhares de colaboradores, boletos sem fim de fornecedores (medicamentos, equipamentos, insumos etc utilizados nos tratamentos). Sem dinheiro, isso não se mantém. E a Santa Casa não quer dinheiro da prefeitura; quer o dinheiro que é dela, pelo qual ela trabalhou e atendeu os pacientes encaminhados pelo poder público.

É interessante notar que outras instituições de saúde conveniadas pelo SUS não reclamam de atrasos nos pagamentos pela prefeitura de Rondonópolis. Está tudo em dia. Por que só com a Santa Casa? Não é mera coincidência os atrasos reiterados nos pagamentos à instituição, o que evidencia que o princípio da IMPESSOALIDADE, encetado em nossa Constituição Federal como um mandamento à administração pública, vem sendo ferido de morte, com o silêncio daquele que deveria zelar pela constitucionalidade dos atos administrativos, o Ministério Público. Até quando?

Termino esse texto pedindo que o prefeito José Carlos do Pátio volte à sobriedade e trate a Santa Casa como são tratadas todas as outras instituições de saúde conveniadas à prefeitura, sem preferência ou preterimento, recebendo limpo os serviços tomados e pagando limpo o que é devido; inclusive esses descontos milionários.