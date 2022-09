Homem arrasta influenciadora digital para motel e transmite agressão no Instagram

Uma jovem de 19 anos foi agredida pelo ex-namorado após ser levada a força por ele para um motel na capital do Estado. A jovem é uma influenciadora digital, com mais de 19 mil seguidores em uma rede social. Da conta dela, o suspeito, de 25 anos, transmitiu ao vivo o ato de violência.

Segundo a Polícia, o homem não aceitava o fim do relacionamento com a jovem. Uma viatura foi acionada pelos funcionários do motel, após ouvirem a gritaria vindo do quarto onde o casal estava. Eles ouviram a voz da vítima pedindo socorro.

Os policiais encontraram a jovem fora do quarto, sendo amparada pelos funcionários. O homem estava dentro do quarto e acabou preso em flagrante. A vítima relatou aos agentes que foi casada com o homem por cerca de dois anos e se separaram duas vezes, a última delas sendo há cerca de dois meses. Ela contou também que já registrou queixa duas vezes por violência doméstica.

Ainda conforme o relato, na terça-feira (27), ela saiu com a ex-sogra, mãe do agressor, que a acompanhou até um salão de beleza. Na parte da noite, o homem buscou a mãe e no caminho ficou insistindo para reatarem o relacionamento. Porém, ao invés de levá-la embora, a “arrastou” até o motel, sem seu consentimento. Ele alegou que iriam apenas conversar. Lá, ele não aceitou o “não” da mulher, que já que está conhecendo outra pessoa.

Neste momento, o agressor iniciou uma live no Instagram, na intenção de fazer o outro homem vê-la na companhia dele no motel. A vítima tentou interromper a transmissão, mas acabou sendo agredida com chutes e socos.

O agressor ainda a enforcou, a puxou pelos cabelos, arrancando alguns fios e a xingou diversas vezes, ameaçando matá-la caso não ficasse com ele. Neste momento, o funcionário do motel abriu a porta de acesso, percebeu a situação e acolheu a vítima.

O agressor também ameaçou o trabalhador de morte. Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado até a Delegacia da Mulher de Cuiabá para as medidas cabíveis. Ele foi autuado e preso em flagrante por descumprimento de medidas protetivas e outros crimes da Lei Maria da Penha.

A Polícia Civil vai investigar o caso.