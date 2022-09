Homem é detido após tentar agredir Ciro Gomes em Porto Alegre

Um homem foi retirado pela Polícia Federal do Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre (RS), na tarde deste sábado (10), após tentar agredir o candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT). O homem teria causado a confusão durante a passagem da comitiva pelo acampamento, evento tradicional na capital gaúcha.

Segundo a assessoria do candidato, o homem se dizia apoiador do presidente Jair Bolsonaro, que era policial e que estava armado. No entanto, de acordo com o Boletim de Ocorrência, o suposto agressor é advogado. Ele foi detido e revistado, mas nenhuma arma foi encontrada.

Os policiais federais que atuam na segurança de Ciro retiraram o homem do local depois das ameaças e ele foi levado a uma delegacia e liberado depois.

A equipe da campanha informou que todas as medidas estavam sendo tomadas para que a polícia apure o caso e a Justiça determine punição ao agressor. A equipe jurídica do candidato comunicou que registrou Boletim de Ocorrência para que o caso seja apurado e as medidas legais contra o agressor sejam cumpridas.