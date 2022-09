Homem é encontrado morto dentro do banheiro com ferimento na cabeça

Um homem identificado como Ítalo Rafael dos Santos de Oliveira, 35 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira (20), dentro do banheiro da residência onde morava, localizada no bairro Sagrada Família, em Rondonópolis-MT.

A vítima veio do estado do Maranhão para trabalhar em Rondonópolis e morava junto com alguns conhecidos. No último domingo (18), aconteceu uma discussão entre alguns deles e Ítalo foi atingido na cabeça aparentemente por paulada.

Ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar, recebeu os atendimentos e teve alta para voltar para casa e na data de hoje foi encontrado sem vida caído dentro do banheiro.

A Polícia Militar compareceu ao local e seguida acionou a Polícia Civil, Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Instituto Médico Legal (IML).