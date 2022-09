Homem é preso por agredir filha recém-nascida com soco

A Polícia Civil de Goiás prendeu nessa quinta-feira (15) um homem de 45 anos suspeito de espancar a própria filha, de apenas 1 mês de idade. O caso ocorreu em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

De acordo com as investigações, durante uma discussão com a companheira, Raimundo Nonato Silva dos Santos agrediu a criança com um soco no olho. Os agentes foram à casa da família, onde ocorreu a agressão, mas, ao deparar com os policiais, o homem fugiu.

Mais tarde, o suspeito se apresentou à delegacia com o advogado. Segundo a apuração policial, o suspeito utilizava a identidade do irmão, que mora no Piauí, havia pelo menos dez anos.

A polícia apurou que pessoas que conviviam com o criminoso em Planaltina não sabiam que ele mantinha uma identidade falsa. Segundo as investigações, Santos chegou a registrar um de seus oito filhos no nome do irmão.

De acordo com a corporação, o homem já foi processado três vezes por crimes como estelionato, furto mediante fraude, ameaça e violência doméstica.

Em quase metade dos casos, os crimes praticados por ele foram registrados no nome do irmão. O homem foi autuado por uso de documento falso e continua sendo investigado pelo crime de violência doméstica. A Deam (Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher) divulgou a foto do suspeito para identificar mais vítimas.