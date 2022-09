Homem é preso suspeito de agredir o filho de 1 mês; bebê está em estado grave

A Polícia Militar prendeu na madrugada desta sexta-feira (30) um homem suspeito de agredir o filho, de 1 mês e 28 dias, no Distrito Federal. O bebê está em estado grave e é acompanhado pela mãe.

O caso de lesão corporal foi denunciado por servidores do Hospital Regional de Santa Maria, onde o bebê foi atendido. O homem relatou na unidade hospitalar que o ferimento no rosto da criança teria sido causado por acidente, após ele ter arremessado o aparelho celular contra a companheira e mãe do bebê.

No entanto, os médicos e os policiais desconfiaram da versão e o suspeito foi levado para a 2ª Delegacia de Polícia de Valparaíso (GO), já que o crime ocorreu na região do Céu Azul, no Entorno do Distrito Federal.