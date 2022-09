Homem é preso suspeito de passar a mão nas nádegas de clientes em bar

Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) suspeito pelo crime de importunação sexual, na noite desta quarta-feira (28), em um bar na avenida Lions Internacional, no bairro Vila Aurora, em Rondonópolis (MT). Ele é suspeito de passar a mão nas nádegas de duas mulheres sendo uma de 25 e outra de 35 anos. A vítima de 35 anos chegou a reagir e acertou um taco de sinuca na face do suspeito.

Após o crime, uma das vítimas solicitou apoio policial dizendo que o homem havia passado as mãos nas nádegas dela sem autorização.

Ela relatou que estava jogando sinuca com a amiga e o suspeito que estava em outra mesa também jogando sinuca, proferia palavras direcionadas a elas tipo: “gostosas”, e que o indivíduo anteriormente também havia passado a mão nas nádegas da amiga, que reagiu no momento somente se afastando do suspeito.

Ainda conforme relato das vítimas, momentos depois o suspeito praticou novamente o ato, desta vez passando as mãos nas nádegas da 2ª vítima, que numa reação de defesa acertou o taco de sinuca na face do suspeito ocasionado sangramento, momento em que saiu em direção da rua e deparou com a guarnição.

O suspeito negou os fatos para os os policiais.

Imagens do circuito interno do estabelecimento foram solicitadas para ajudar na investigação.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia para confecção do Boletim de Ocorrência e registro dos fatos.