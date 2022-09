Homem invade Hospital de Retaguarda, agride enfermeira e quebra equipamentos

Um homem invadiu o Hospital de Retaguarda e agrediu uma enfermeira no fim da noite desta terça-feira (13), no Jardim Santa Marta, em Rondonópolis (MT). Ele foi preso pela Polícia Militar (PM), passou mal na Delegacia e precisou ser encaminhado para o Hospital Regional pela equipe do SAMU.

Conforme informações, a PM foi acionada e ao chegar no local o suspeito já estava detido por funcionários do Hospital.

Testemunhas relataram que o individuo chegou alterado, entrou na unidade de saúde empurrando a enfermeira ocasionando uma lesão no ombro da profissional.

Ainda conforme informações, após a agressão, o suspeito começou a danificar vários materiais do local como mesa, porta do consultório, computadores, armários com medicamentos, entre outros.

Diante da situação, o homem foi contido pelos funcionários e a PM foi acionada.

O indivíduo foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia, onde teve um mal súbito.

A equipe do SAMU foi acionada, o homem precisou ser entubado e foi encaminhado ao Hospital Regional.

As informações constam em registro no Boletim de Ocorrência n° 2022.253187.